Berserk 370: il momento più oscuro del Guerriero Nero

L’atmosfera di pace e tranquillità che i protagonisti di Berserk avevano incontrato entrando nel magico regno di Elfhelm è stata brutalmente stravolta dal ritorno di Grifis. Nel capitolo 370 Gatsu si ritrova nuovamente a dover fare i conti con un’esistenza logorata dalla distruzione e dalla perdita.

L’invasione di Elfhelm ad opera di Grifis, e la conseguente sparizione del regno e delle creature che lo abitavano ha profondamente scosso i protagonisti, considerando anche l’importanza dei nuovi alleati che avevano trovato in quelle terre, tra i più potenti che avrebbero potuto avere al loro fianco. A peggiorare la situazione vi è ovviamente il rapimento di Caska da parte di Grifis, poco dopo che la donna aveva finalmente riottenuto il senno.

Una sequela di eventi che ha profondamente stravolto Gatsu, il quale non è riuscito ad evitare nulla di quanto accaduto, nemmeno sfruttando la disumana potenza dell’Ammazzadraghi. “Per tutto questo tempo, quando non potevo fare affidamento su nient’altro, e su nessun’altro, quando non avevo nulla, potevo contare sulla tua forza per resistere. Eri tutto ciò che avevo” con queste parole il Guerriero Nero si rivolge alla sua lama nelle tavole finali del capitolo, in un monologo che sembra quasi un addio. E voi cosa ne pensate di questo tragico momento vissuto da Gatsu? Ditecelo nei commenti.