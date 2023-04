Berserk 372: un sogno bianco che si trasforma in un incubo

Era stato molto atteso e infine, dopo uno stop durato diversi mesi, Berserk è tornato con il capitolo 372. Il manga aveva lasciato i lettori bloccati alla sconfitta di Gatsu, con il cavaliere nero chiuso nella sua cabina a pensare e ripensare a ciò che era successo, alla mancanza di sicurezze e alla vittoria del suo acerrimo nemico.

Non c'è però spazio per il guerriero con l'armatura terrificante in questo capitolo. Al contrario, Berserk 372 porta il tutto a Falconia, mostrando il punto di vista di Caska. La donna che è stata rapita è in un salone molto grande, pronta per il suo risveglio. Viene vestita da alcune ancelle con abiti ricamati e decorati, di alta fattura, abbinati a gioielli e tiare che richiamano il simbolo del falco. Accompagnata dalla servitù, Caska cammina per i corridoi e le sale di questo maestoso palazzo, osservando anche la marcia dell'Armata dei Falchi, pronti a una nuova campagna militare. In questo momento, Caska inizia misteriosamente a piangere. Parte del suo tempo lo passa invece in una sorta di giardino incantato, in compagnia di bambini e altre persone.

Eppure in alcuni momenti sembrano arrivare degli incubi, uno dei quali vede Caska tentare di scappare. Le guardie provano a fermarla, ma lei si ribella e, dopo aver rubato la spada di uno di questi, inizia a colpirli e a tranciare arti. Eppure di questo non sembra esserci traccia al risveglio, gli incubi vengono in fretta dimenticati. Intanto, Griffith riceve i suoi ufficiali più importanti. Sembra che il suo piano stia andando liscio. Berserk 373 ha già una data di uscita, sarà tempo di esplorare ancora Falconia?