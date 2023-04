Berserk 373 data di uscita e teorie: il dominio del Falco Bianco

Pur lavorando adesso anche a Berserk, Kouji Mori sta lanciando un suo manga. L'autore, che ha preso le redini del progetto, non ha però dimenticato il lavoro del suo migliore amico Kentaro Miura e così, dopo alcuni mesi di attesa, Berserk è tornato.

Il manga è tornato con un capitolo che ha trascinato tutti in un luogo inatteso, vista la conclusione dell'ultima saga. Infatti, dopo la distruzione dell'isola degli elfi e l'abbandono di quel luogo da parte degli umani, Gatsu annesso, ha portato i lettori a visionare lo stato del cavaliere nero. Il protagonista di Berserk è in un momento di grande sconforto, ma lo stesso non si può dire del suo arcinemico, che invece ha rapito Caska. E proprio Caska sembra passarsela virtualmente bene a Falconia, anche se con i suoi lati oscuri, come si è visto in Berserk 372. C'è però ancora molto che deve accadere prima dello scontro finale.

Berserk 373 si dedicherà a Gatsu o a Griffith? In questo momento, la situazione del manga è imprevedibile. Di sicuro, è stata spiegata sufficientemente bene la situazione di Caska, divisa tra realtà e incubi messi a tacere, ma anche lo stato di Griffith è ormai chiara. Il livello di approfondimento di Falconia dipende quindi da quanto Miura abbia raccontato a Mori. Sotto questo punto di vista, dopo questo intermezzo, è più probabile dedicarsi a Gatsu oppure rimanere nel dominio di Griffith ma osservando la situazione con gli occhi di Rickert. Cosa succederebbe in caso di incontro tra Rickert e Caska?

Berserk 373 arriverà il 26 maggio in Giappone, come era già trapelato da Young Animal.