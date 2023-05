Berserk 373, il ritorno: la proposta dell'armatura del Berserker

A fine aprile è tornato Berserk con il capitolo 372, facendo da intermezzo tra le due saghe. Quella appena conclusa, la saga dell'isola degli elfi, non è terminata nel migliore dei modi per i protagonisti. Caska ha recuperato i ricordi ma è stata nuovamente rapita, ancora una volta da Griffith, che l'ha portata a Falconia.

Dopo quella parentesi, si torna di nuovo sulla nave. Era previsto che il capitolo 373 di Berserk uscisse a fine maggio, e così è stato. Su Young Animal di Hakusensha è andato in scena il nuovo atto di questa storia ora diretta da Koji Mori e realizzata da Studio GAGA, intitolato "L'anello di ferro arrugginito che vincola".

Si torna sulla nave, dove Isidoro e gli altri si stanno rendendo conto della situazione. Intanto Schierke ha deciso di preparare un rituale attraverso il quale potrà mettersi sulle tracce di Caska, così da andare a salvarla. Il rituale è molto difficile e ha richiesto vari preparativi, ma richiede anche che parte della ciurma della nave si occupi del suo corpo e di dirigere l'attenzione verso di lei. Nella cabina, sul pavimento appaiono dei segni bianchi preparati con il gesso, circondati da varie candele, che permettono a Schierke di entrare in un mondo diverso da quello terreno. E, grazie a questo, si libra al di sopra della nave, seguendo alcune scie luminose che la portano in un posto con grandi concentrazioni di energia.

Gatsu invece è ancora nella sua cabina e sta osservando la spada, che viene usata come seduta dallo spirito dell'armatura del berserker, che incita il protagonista ad abbandonare tutto per ottenere il potere. Il guerriero nero solleva la spada, ma ricorda il momento dello scontro con Griffith in cui era impotente e lascia cadere la sua Ammazzadraghi, iniziando a vomitare. In quel momento però all'improvviso i pirati Kushan assaltano la nave e invadono la stanza del rituale, chiudendo Berserk 373. Il protagonista di ancora svenuto, cosa ne sarà della ciurma? Riuscirà Gatsu a salvare tutti in tempo?