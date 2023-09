Berserk 374: inizia un nuovo arco, l'invasione della nave

La morte di Kentaro Miura non ha frenato la stesura di Berserk, il manga dark fantasy in corso dalla fine degli anni '80. Koji Mori e Studio GAGA avevano preparato diversi capitoli per concludere la saga precedente, mentre ora Berserk entra in una nuova saga completamente imprevedibile e sconosciuta per i lettori.

Berserk era in pausa da tempo, ma ora è tornato. Come era stato preannunciato, il 22 settembre sarebbe tornato il manga dark fantasy più famoso di sempre, proseguito anche dopo la morte del suo creatore. Ecco i contenuti di Berserk 374, che riportano i lettori sulla nave in balia delle onde e dei nemici.

La prima è una pagina a colori con Isidoro e Serpico sulla nave, tranquilli, non si sono ancora accorti di ciò che sta succedendo. Oltre il titolo, campeggia la scritta che annuncia il nuovo arco narrativo. Il capitolo continua con loro due, che si rendono conto che c'è qualcosa che non va. Serpico si allarma per Farnese quando arrivano i soldati Kushan sulla nave. Senza armi, il ragazzo non può far altro che cogliere il suggerimento di Isidoro e passare al ponte più basso.

Le altre aree della nave sono state completamente invase da questi corsari che non parlano la stessa lingua dei protagonisti. Il capitano Roderick non riesce a farsi comprendere da loro, né riesce a comprendere cosa vogliano, dato che non hanno ucciso nessuno. Tuttavia, l'impero Kushan potrebbe aver conquistato la terraferma e adesso ha una flotta terrificante. I soldati entrano nella cabina dove si trova Gatsu, ancora a terra, stremato, incapace di sollevare la spada. Viene messo in catene, quale sarà il destino dei protagonisti di Berserk?