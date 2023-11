Berserk 375, cosa sappiamo sul prosieguo della storia

Entro una decina d'anni Berserk finirà, parola di Kouji Mori. Eppure, di materiale da dover coprire per raccontare appieno la storia che aveva in mente Kentaro Miura sembra ce ne sia a iosa. Quindi è necessario valutare capitolo per capitolo come proseguirà la storia di Berserk adesso che c'è un altro team creativo dietro.

Studio GAGA resta ai disegni ma stavolta come attore principale, con i vecchi assistenti di Kentaro Miura che hanno imparato lo stile di disegno del loro maestro. Alla sceneggiatura c'è invece Kouji Mori, migliore amico di Kentaro Miura e mangaka di opere come Holyland, Search and Destruction, Jisatsutou e tante altre, che conosce bene le linee principali della trama futura di Berserk e di gran parte dei dettagli.

Ma che spinta darà il capitolo 375 a Berserk? Da questo punto in poi, la serie prenderà una direzione completamente imprevista. A differenza degli scorsi capitoli del manga, che erano già posti su un binario ben preciso e prevedibile grazie al lavoro svolto da Miura, i lettori entrano in un territorio incognito. L'assalto dei pirati Kushan fa pensare che ci sia un ordine dall'alto, quello di recuperare il cavaliere nero e portarlo a est, lontano da Falconia.

Gatsu dovrà riprendersi dall'ultima cocente sconfitta contro Griffith e dovrà apprendere nuovi segreti per poter ottenere la propria vendetta e salvare definitivamente Caska dalle grinfie del suo ex amico. Ora bisogna solo attendere l'uscita di Berserk 375 oramai vicinissima per vedere in che direzione si muoverà la serie di Kentaro Miura.