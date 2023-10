Berserk 375: quando verrà pubblicato il prossimo capitolo? C'è già una novità sull'uscita

C'è voluto tanto tempo, con i lettori che hanno dovuto attendere diversi mesi prima di vedere il ritorno di uno dei manga più famosi di sempre. Alla fine però, nella seconda metà di settembre 2023, Young Animal ha pubblicato il capitolo 374 di Berserk. Vecchi personaggi, ma nuova saga e nuove situazioni che non promettono bene.

Si tratta della prima saga di cui si occuperanno pienamente Koji Mori e Studio GAGA, dato che l'arco narrativo dell'isola degli elfi era cominciata sotto il segno di Kentaro Miura. Il nuovo mangaka si deve quindi dedicare nella stesura di questa nuova fase di Berserk, che sicuramente porterà Gatsu più vicino al raggiungimento della sua vendetta. C'è però ancora tanto da raccontare, e per questo bisognerà aspettare i prossimi capitoli.

Tuttavia, non c'è ancora una data di uscita per Berserk 375. La rivista seinen di casa Hakusensha non ha confermato nulla sul proseguimento del manga, che resta quindi nel limbo di una pubblicazione irregolare. Sembra però che non bisognerà attendere tantissimo, come ha rivelato Drache Doratan. Il capo degli assistenti di Studio GAGA è molto attivo su X, l'ex Twitter, dando ogni tanto informazioni sul manga a cui lavora.

Quando uscirà Berserk 375? Neanche Drache Doratan ha rivelato una data, però ha dato un'informazione davvero molto importante: il capo assistenti ha infatti affermato che Berserk 375 è già stato completato e che potrebbe essere pubblicato a breve da Young Animal. Lo studio sta quindi procedendo abbastanza speditamente nella produzione della serie, con i lettori che possono quindi stare tranquilli. Ora non resta che attendere una data ufficiale da parte di Hakusensha, che potrebbe anche arrivare a giorni.

Intanto, Koji Mori ha parlato del finale di Berserk e di quando potrebbe arrivare.