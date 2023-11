Berserk 376 data di uscita e teorie: il destino di Gatsu

Berserk sta ufficialmente per tornare con il capitolo 376. Anche se questa serie sta proseguendo con un team d'eccezione, l'opera del defunto Kentaro Miura continua a stupire i lettori. Grazie al lavoro di Koji Mori, la serie è completamente rinata. Attenzione, perché da qui in poi ci saranno numerosi spoiler.

Recentemente la serie si è immersa in un nuovo arco narrativo, pieno di colpi di scena e momenti intensi. Infatti, nel capitolo 374 di Berserk, Gatsu viene tradito dalla propria spada e si lascia completamente andare, facendosi catturare dai guerrieri Kushan.

Il precedente capitolo di Berserk ha visto i guerrieri kushan su una nave, prendere un Gatsu senza forze e portarlo sul ponte del veliero. Nonostante il pessimo trattamento che questi soldati hanno riservato al nostro protagonista, contrariamente alla sua natura combattiva, egli si è lasciato completamente andare, non ha reagito, provocando lo stupore di tutti i suoi compagni.



Mentre Isidoro si arrabbia con il suo amico per il suo stato, un guerriero kushan si toglie improvvisamente l'elmo. Quel soldato si scopre essere Rickert, ex compagno di Gatsu, e annuncia ai presenti che staranno per varcare un nuovo continente.

Nel prossimo capitolo li vedremo entrare, per la prima volta in Berserk, nell'Impero Kushan. Insomma, in questo momento del manga, la storia è imprevedibile. Al momento, la domanda dei lettori è solo una: "cosa succederà a Gatsu?".

L'uscita del capitolo 376 di Berserk è prevista per mercoledì 13 dicembre 2023, sulla rivista Young Animal in Giappone.