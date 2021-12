Berserk 41 a tutta pagina su New York Times, Le Monde e Asahi Shimbun contemporaneamente

Dopo la tragica scomparsa dell'autore di Berserk, i fan si sono chiesti se il manga sarebbe continuato o meno. Mentre l'editore di Berserk è rimasto a bocca chiusa sul futuro del manga che ci ha fatto conoscere Guts e Griffith, un annuncio a tutta pagina ha colpito una serie di pubblicazioni davvero importanti, compreso il New York Times.

L'annuncio, che promuove quello che potrebbe essere il volume finale rilasciato per la serie dark, dà ai fan alcuni nuovi artwork da ammirare dell'incredibile artista che se ne è andato fin troppo presto.

Ci risparmiamo su ciò che avviene nell'ultimo volume del manga ma vi assicuriamo la tavola finale rende decisamente onore alla serie, anche se non dovesse continuare sotto la supervisione diretta di Miura. I fan, in realtà si dividono tra chi vorrebbe che la serie terminasse ufficialmente qui e altri a cui non dispiacerebbe che il franchise desse a Guts e ai suoi amici un finale ufficiale.

L'account Twitter ufficiale di Berserk ha condiviso i tre annunci stampa che sono disponibili sul New York Times, sull'Asahi Shimbun e su Le Monde, che annunciano l'arrivo del volume 41 del manga, sottolineando che potrebbe essere l'ultima volta che i fan saranno in grado di vedere le avventure di Guts e della Banda del Falco dalla casa editrice Young Animal. Potete vedere il post in fono alla notizia.

Se il futuro del manga è inimmaginabile, lo è anche quello degli adattamenti anime dell'amato franchise. Con il precedente adattamento sul piccolo schermo arrivato con due stagioni nel 2016, molti fan hanno ritenuto che la serie non fosse in grado di essere all'altezza dell'alta qualità artistica stabilita da Kentaro Miura.

Anche se nulla è inciso nella pietra, il produttore Adi Shankar ha espresso interesse in passato per l'adattamento della serie, con il curriculum del produttore pieno di progetti come Castlevania e le prossime serie animate Devil May Cry e Far Cry.

Cosa ne pensate di queste nuove meravigliose pubblicità di Berserk? Sentitevi liberi di farcelo sapere nei commenti qui sotto.