Berserk 42: ecco l'artwork di Checchetto per la variant cover! È spettacolare

Con la pubblicazione di Anteprima 390 Panini Comics e Planet Manga avevano comunicato un progetto speciale in arrivo per la pubblicazione del volume 42 di Berserk Collection: un’illustrazione speciale realizzata da Marco Checchetto, fumettista italiano che da anni collabora con Marvel Comics. E finalmente è stata mostrata!

Come potete infatti vedere dal post ufficiale di Panini Comics riportato in fondo alla pagina l’artwork è a dir poco spettacolare, iper-dettagliato, e rappresenta al meglio le due facce dell’opera del grande maestro Kentaro Miura, la luce e l’oscurità che hanno tremendamente segnato il percorso di Gatsu, rappresentato mentre usa l’Ammazzadraghi indossando l’armatura del Berserker.

In secondo piano si nota Phemto, il suo vecchio amico Griffith asceso a membro della Mano di Dio, mentre sulla parte destra l’Eclissi dipinge tutto di rosso, dal Bejelit in primo piano, a Nosferatu Zodd, il Cavaliere del Teschio e Caska. Questa illustrazione sarà componibile acquistando due versioni differenti del volume 42 di Berserk Collection, le quali, però, a differenza di quanto confermato su Anteprima, arriveranno in fumetteria e sullo store online due mesi più tardi di quanto previsto.

La casa editrice ha poi ribadito che sarà possibile prenotare la variant disponibile solo in fumetteria, riguardante la parte sinistra con Gatsu, fino al 30 aprile 2024, mentre la parte destra per completare il disegno sarà disponibile unicamente sul sito Panini. Per concludere, ecco tutto quello che vorremmo vedere in un prossimo anime di Berserk, e vi lasciamo ad una splendida statua da collezione dedicata a Gatsu prima dell’Eclissi.

Fateci sapere cosa ne pensate dell’illustrazione di Checchetto nei commenti.

