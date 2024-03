Berserk, 5 volte in cui il manga ha mostrato il lato oscuro dell'uomo

Berserk, del compianto Kentaro Miura, si erge come uno dei manga più cupi mai concepiti. Un'opera che danza su un filo sottile, intrecciando momenti di pura umanità con le nefandezze di cui l'uomo è capace.

La brutalità permea Berserk, del quale qui trovate il riassunto, tanto da renderlo celebre non solo per l'epicità e le avventure del suo protagonista, ma anche per le sue scene di inaudita violenza e crudeltà attraverso le quali l'autore indaga l'essenza dell'essere umano. C'è chi grida all'eccesso, chi invece sostiene che tali sofferenze siano l'essenza stessa del manga. Ecco i cinque momenti più oscuri di Berserk:

L'incubo di Lady Farnese: Nella concitazione della fuga, Gatsu trascina con sé Farnese. Una corsa disperata, braccati dagli spiriti vendicativi che li inseguono senza tregua. Le anime inquiete possiedono qualsiasi animale randagio trovino sul loro cammino, scatenandoli contro i due fuggitivi. Un cavallo posseduto carica Farnese, seminuda e vulnerabile, in un momento di terrore puro.

Il Re di Midland e la sua abominevole brama: Un atto vile che entra a far parte degli orrori cosmici di Berserk. Il patetico Re desidera sua figlia minorenne, Charlotte, e prova a consumare la sua brama in un momento di indicibile depravazione. La gelosia verso Griffith, che ha osato giacere con Charlotte, lo porta ad aggredire la sua stessa figlia, la quale riesce tuttavia a respingerlo. Solo, delirante e separato da Charlotte, il Re muore due anni dopo.

Il tradimento di Gambino: La vita di Gatsu è costellata di sofferenze, ma le sue origini sono tra le più crudeli. Cresciuto come mercenario dal rude Gambino, che, pur nella durezza, rappresenta per il protagonista della serie una figura paterna. Nonostante ciò, Gatsu viene venduto proprio da Gambino per tre misere monete d'argento a Donovan, un altro mercenario della compagnia. Un tradimento che segnerà il Guerriero Nero per sempre.

L'efferata brutalità durante l'Eclissi: L'Eclissi è un incubo di sangue e terrore per tutta la Compagnia dei Falchi, ma il destino di Casca ne rappresenta il momento più straziante. Assalita brutalmente dagli Apostoli e da Phemt (il redivivo Griffith), la ragazza subisce un trauma indelebile che la porta a regredire a uno stato mentale infantile.

Gatsu e l'onta inflitta a Casca: Un atto di profonda ambiguità. Nel tentativo di proteggere Casca da una banda di assalitori, Gatsu si lascia sopraffare dalla rabbia e, per qualche secondo, aggredisce la ragazza. Un momento di abiezione che si amplifica considerando lo stato mentale di Casca, regredita a una bambina. Un peccato che pesa sul loro rapporto e che il Guerriero Nero si sforza di espiare per tutto il manga.

