Berserk, i 5 personaggi più potenti di tutto il manga di Kentaro Miura

Berserk, capolavoro del compianto Kentaro Miura, vanta un pantheon di personaggi che incarnano la potenza in tutte le sue forme. Tra demoni apocalittici, guerrieri tormentati e divinità blasfeme, ecco un'esplorazione dei cinque esseri più possenti che abitano questo universo tormentato.

Cavaliere del Teschio - Immortale: Avvolto nel mistero, il Cavaliere del Teschio in Berserk brandisce la Spada della Risonanza, mietendo orde di demoni con abilità sovrumane. La sua lama infonde terrore nei nemici e la sua lungimiranza strategica lo rende un avversario inarrestabile. Con la Spada della Risonanza ha dimostrato di saper tagliare le dimensioni e saltare attraverso di esse.

La Mano di Dio - I Signori Assoluti Slan, Ubik e Conrad: tre dei cinque membri di questa congrega divina possiedono poteri inimmaginabili. La loro natura ultraterrena li rende invulnerabili, per danneggiare un membro Mano di Dio un oggetto deve aver interagito con oltre 1.000 creature del regno astrale, e li pone al di sopra di qualsiasi essere mortale.

Grifis/Phemt - L'Angelo Caduto: Un tempo leader carismatico dell'Armata dei Falchi, Grifis ha sacrificato i suoi compagni per realizzare il sogno di possedere un regno tutto suo. Trasformato in Phemt ha mostrando un potere che sfida persino il cavaliere del teschio. Potete ammirare la nascita di Phemt in questo artwork straordinario di un fa.

Void - L'ambasciatore del Dio degli Abissi: Leader della Mano di Dio, Void vanta abilità impareggiabili. È in grado di rilasciare il marchio sacrificale e la sua padronanza dello spazio lo rende un avversario incontrastabile. La sua sola presenza incute timore reverenziale.

L'Idea del Male - L'Entità Oscura: Dimorante nell'Abisso, l'Idea del Male è l'unico vero Dio non creato dagli uomini, fautore dello scorrere delle vite delle persone. La sua influenza permea l'universo di Berserk, avvolgendolo in un'ombra di terrore e dolore. La sua vera natura rimane un enigma, ma la sua potenza oscura sembra incontrastabile.

Su Dandadan (Vol. 11) è uno dei più venduti di oggi.