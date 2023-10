Berserk: le 5 scene più violente in assoluto di tutto il manga

Berserk è uno dei manga più oscuri e terrificanti mai scritti. L'opera creata da Kentaro Miura e diretta da Koji Mori e Studio GAGA in seguito alla sua morte trova un delicato equilibrio tra momenti di umanità e momenti in cui invece l'essere umano esprime il peggio di cui può essere capace. Ecco le 5 scene più violente di Berserk.

Dopo una lunga attesa, Berserk 374 ha dato il via a un nuova arco narrativo. Prima di andare avanti con la storia e arrivare al finale lasciato in eredità dal maestro Miura, ripercorriamo le volte in cui Berserk è riuscito a incutere timore in noi lettori.

L'Eclissi di Berserk è senza dubbio uno degli eventi più crudeli e da incubo di tutta la narrativa. Griffith, allora uno dei personaggi più amati ed eroici della serie, divenne il cattivo della serie sacrificando quelli che fino a poco prima erano sui amici. Vedere i membri della Banda dei Falchi mangiati vivi o epggio dagli Apostoli è quanto di più violento il manga ha da offrire.

La grotta dei troll potrebbe aver scioccato numerosi lettori. Esseri riprorevoli persino per gli standard dell'opera, i troll facevano irruzione nei villaggi per rapirne le donne. Portate nelle loro caverne, i troll procreavano con loro aggredendole e violentandone. Inoltre i piccoli di troll esplodevano violentemente dal grembo delle donne.

Con Berserk Miura è stato un maestro dell'horror e una scena che lo dimostra è la camera delle torture dell'inquisitore Mozgus. Egli era un fanatico convinto che torturare gli "eretici" avrebbe permesso poi di riportarli verso la luce. Aveva una prigione adatta a questo scopo, nel castello di Albion, dove venivano eseguite le peggiori atrocità possibili sul corpo umano. Cosa peggiore è che questi metodi e il fanatismo di Mozgus riflettono quelli dell'Inquisizione spagnola.

Il destino di Caska durante l'eclissi è stato terribile. Invece di divorarla, gli Apostoli la assalirono brutalmente prima di consegnarla a Femto. Egli, un Griffith rinato e ancor più malvagio, ripetè gli abusi costringendo Gatsu a guardare.

Anche lo stesso Gatsu si è macchiato di azioni violente e ingiustificabili. Ancora una volta la vittima è stata Caska. Sebbene fosse regredita a uno stato infantile, Gatsu la bloccò e la costrinse a baciarlo. Le cose peggiorarono quando il protagonista perse il controllo a causa del Beast of Darkness. Gatsu sfogò i suoi desideri repressi e la sua rabbia sull'indifesa Caska e sebbene riuscì a risvegliarsi da quello stato il danno era ormai stato fatto.