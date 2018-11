Berserk, Adi Shankar spiega come avrebbe voluto adattare l'opera di Kentaro Miura

Ultimamente si è parlato molto di Adi Shankar, non solo per l'enorme successo avuto con la seconda stagione della serie de Castlevania o per le notizie trapelate a proposito di un possibile nuovo anime su Devil May Cry. In un'intervista il regista ha rivelato che avrebbe tanto voluto riproporre in grande stile un famoso anime.

Ma di quale manga si tratterà? Shankar ha confessato che se avesse acquisito i diritti della famosa serie Berserk, avrebbe voluto riproporre l'anime con un'animazione in 2D disegnata a mano. "Berserk deve tornare. Se qualcuno di stimabile mi compra i diritti, ricreerò quell'atmosfera bidimensionale disegnata a mano e lo renderò più vicino al manga, perché la bellezza super dettagliata delle opere d'arte presenti nel manga di Kentaro Miura sono il vero capolavoro." ha detto il produttore.

Berserk ha già avuto alcuni adattamenti animati nel corso degli anni, a partire dal 1997, con vari successi. Nel 2016 viene realizzato dagli studi Liden Films (GEMBA e Millepensee), quasi interamente in animazione digitale, il secondo adattamento dell'anime della serie, ma il successo avuto è stato scarso.

Sembrerebbe avere le idee chiare su cosa vuole o meno fare! Quando gli è stato chiesto se avrebbe mai adattato l'opera de Vampire Hunter D. lui si è limitato a rispondere "No. L'animazione è senza tempo, quindi non c'è bisogno di fare un reboot o un remake di Vampire Hunter D. Ci sono altre storie manga che meriterebbero di essere adattate. Avrei bisogno di superare un capolavoro."

L'idea di un anime Berserk in 2D sicuramente sarebbe interessante e di certo la buona volontà e le capacità non mancano a Shankar, così come l'ammirazione che nutre nei confronti del lavoro di Miura. Voi che ne pensate? Potrebbe valere la pena?