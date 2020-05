Berserk: l'agguerrita Casca è tornata sotto ai riflettori grazie a questa splendida statua

Tra le varie opere che in qualche modo hanno segnato l'industria d'anime e manga, è impossibile non citare l'epopea di Berserk, manga concretizzatosi grazie al lavoro di Kentarō Miura che per, allo stato attuale, continua a tenere i suoi lettori con il fiato sospeso, in attesa che nuovi capitoli giungano sul mercato.

Purtroppo, nonostante l'importanza e la fama acquisita dalla produzione, allo stato attuale ci troviamo ancora con una cadenza delle uscite di Berserk ai limiti dell'imbarazzante, una situazione che ha ovviamente spazientito innumerevoli fan, i quali restano comunque ancora speranzosi per il futuro. La notorietà che Berserk è riuscito a guadagnarsi ha portato alla realizzazione di svariate opere parallele, tra anime, film, videogiochi e gadget di ogni tipo, con innumerevoli compagnie che continuano a ingolosire un'utenza affamata di novità.

Ebbene, questa volta sono stati i ragazzi di Prime 1 Studio ad aver conquistato l'attenzione del pubblico, il tutto grazie a una splendida statua a tema Berserk e specificatamente dedicata alla nostra cara Casca in versione Golden Age. Come visionabile dalle immagini disponibili a fondo news, il prodotto si caratterizza per una grande attenzione ai dettagli e vede la nostra guerriera armata di tutto punto e pronta per il combattimento. Secondo quanto annunciato, la statua è in scala 1:4, con dimensioni pari a 59,5x38,6x45,1cm. Sfortunatamente, il prezzo saprà fermare molti interessati, visto che il prodotto viene venduto a un costo pari a ben 790 euro. La società ha inoltre fatto sapere che gli interessati possono già preordinare il prodotto, anche se al momento non è stata confermata alcuna data d'uscita.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye potete trovare il nostro speciale dedicato proprio a Casca e alla sua tragica vita.