Berserk: quale sarebbe l'allineamento dell'antagonista Grifis in Dungeons & Dragons?

Berserk rappresenta uno dei livelli più alti del fumetto giapponese. Kentaro Miura ha saputo costruire un universo dark fantasy memorabile, con personaggi ben caratterizzati, tra cui ovviamente si trovano il tormentato protagonista Gatsu, e il carismatico antagonista Grifis, prima capitano della Squadra dei Falchi poi membro della Mano di Dio.

Spesso annoverato tra i migliori villain mai scritti nella storia dei manga e soprattutto dei seinen odierni, Grifis è riuscito a sorprendere sia il protagonista che i lettori in svariate occasioni, dimostrando progressivamente la sua vera essenza, quella di un leader disposto a sacrificare la vita dei propri compagni per ottenere un potere inumano e inimmaginabile. Nonostante la sua moralità discutibile, Grifis rientra perfettamente nell’allineamento legale malvagio, parlando in termini di giochi di ruolo cartacei alla Dungeons & Dragons.

Un archetipo tra i più misteriosi e affascinanti del vasto panorama dei GDR cartacei e non, quello del legale malvagio rappresenta una sfida interpretativa per molti giocatori e master, in particolare per mantenere un atteggiamento in linea con quanto imposto dalle norme a cui aderiscono, e allo stesso tempo far emergere la malvagità che li fa agire.

Solo col passare dei capitoli si comprende il motivo dietro le azioni di Grifis, macchiatosi di torture, massacri e violenze inflitte ai cavalieri che lo consideravano un grande, e affidabile, capitano. Apparentemente infatti Grifis potrebbe rientrare nella categoria definita Legale Neutrale, se si considerano gli eventi dell’arco narrativo dell’Epoca d’Oro. Sotto questa facciata però, già quel mercenario idealizzava l’ascesa al potere, sfruttando la fiducia di Gatsu e gli altri nei suoi confronti come mero mezzo per guadagnare prestigio nelle Midlands.

Un piano escogitato per anni, coronato con l’Eclissi e la sua trasformazione in Phemto, membro della Mano di Dio e nemesi di Gatsu, e segnando il definitivo passaggio all’allineamento Legale Malvagio. Cosa ne pensate di questa analisi ruolistica di Grifis? Fatecelo sapere nella sezione riservata ai commenti.