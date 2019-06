Berserk, ammiriamo un incredibile cosplay di Guts!

Siamo ancora in attesa del rilascio del nuovo capitolo di Berserk, tornato dopo mesi pausa con il numero 358 del manga, che ha spezzato la narrazione del nostro protagonista con un'interessante parentesi dell'altro lato della medaglia.

Un'opera travagliata, non c'è che dire, quella di Kentaro Miura, uno degli autori più odiati e amati dell'intero panorama fumettistico giapponese, che se la batte a pari merito con Yoshihiro Togashi, geniale creatore di Hunter x Hunter fermo ormai da di nuovo troppo tempo. Eppure, proprio come il titolo shonen appena citato, Berserk gode di una popolarità gigantesca, con gli anni addirittura aumentata, complice soprattutto un comparto artistico e narrativo invidiabile e tanto ricercato nel settore.

Non ci stupisce, quindi, che un appassionato del manga abbia deciso di stupire la community di Reddit sfoderando la propria carta vincente, ovvero un incredibile cosplay di Guts, che trovate in fondo alla notizia, il protagonista del titolo. La personale interpretazione di pure-material è stata molto apprezzata per la resa finale del risultato, una realizzazione che seppur poco matura è fedele al personaggio vittima di disgrazie. Dopotutto, Guts è una figura tediante, schiava di un migliore amico che è diventato il suo incubo, così come quei mostri che stuprarono, fino alla follia, la sua amata Caska. La sfortuna non è nulla, quindi, in confronto a ciò che ha passato il potente e temuto Spadaccino Nero con l'immenso spadone, che non può non farci sperare, nei prossimi capitoli, uno stravolgimento delle carte in tavola a favore di una vita tanto disastrosa.

Ne approfittiamo per invitarvi a conoscere meglio il sensei Miura, recuperando la ricca intervista del mangaka, che ci racconta della sua formazione artistica e da disegnatore, un must per gli appassionati di Berserk, nonché a ripassando la storia con il nostro speciale sull'immensa opera fantasy. E voi, invece, cosa ne pensate del'incredibile cosplay di pure-material?