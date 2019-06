Berserk, ammiriamo una meravigliosa action figure del Cavaliere del Teschio

Siamo già in crisi d'astinenza da Berserk, nonostante siamo ormai più che abituati a una serializzazione tutt'altro che regolare, soprattutto ora che c'è in ballo uno dei momenti più attesi della storia. In ogni caso, nonostante la discontinuità il franchise è estremamente potente in madre patria.

E non solo in madre patria, è doveroso aggiungere. Anche in occidente il manga di Kentaro Miura è riuscito ha ritagliarsi un'enorme fetta di appassionati, grazie a una delle storie meglio disegnate in tutto il panorama fumettistico mondiale. Proprio per questo motivo non potete lasciarvi scappare l'intervista sulla sua formazione come disegnatore, in cui ha rivelato aneddoti molto interessanti.

In ogni caso, al Gallery Shop dello Shinjuku Marui Annex di Tokyo il tema WOW! Japan sta riscuotendo un successo incredibile, grazie alla presentazione di action figure lussuose. Infatti, una di queste, è dedicate alla mitologia di Berserk, rappresentando in un modellino di 70 centimetri il Cavaliere del Teschio, il personaggio più criptico e misterioso dell'intero capolavoro. La figure in questione, e che trovate come immagine di apertura della news, non ha ancora al momento una data di uscita e un prezzo stabilito che, immaginiamo, sia con tutta probabilità da capogiro data l'altissima qualità della fattura. Staremo senza alcun dubbio in attesa di scoprire novità, circa anche la possibilità di una distribuzione internazionale, quindi rimanete sintonizzati per rimanere aggiornati su ogni possibile sviluppo.

In ogni caso, vi rimandiamo alla fonte della notizia con al suo interno alcune foto dei modellini presentati in anteprima, lasciandovi con il bellissimo cosplay di Guts che ha fatto impazzire gli appassionati. E voi, invece, cosa ne pensate delle action figure mostrate, tra cui alcune legate anche all'universo di Dragon Ball? Fatecelo sapere con un commento nell'apposito riquadro qui sotto, suggerendoci il vostro articolo preferito.