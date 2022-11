Berserk: l'anime del 1997 arriverà su Netflix, la data è vicinissima

Ad agosto 2022 Netflix ha confermato che presto il suo catalogo si sarebbe ampliato con numerosi anime di successo. Dopo il ritorno di Hunter x Hunter, quasi in concomitanza con la ripresa del manga, sembra essere giunto il momento di un altro grande titolo. Infatti, l’anime del 1997 di Berserk arriverà molto presto sulla piattaforma.

In seguito alla perdita del maestro Kentaro Miura sono stati molti i progetti e le iniziative riguardanti Berserk. Di recente su Crunchyroll è stata pubblicato Berserk: l'Arco dell'Epoca d'Oro Memorial Edition, dove Gatsu costruisce le prime amicizie e conosce l’amore di Caska, e Planet Manga sta per portare in Italia la prestigiosa edizione deluxe del manga di Berserk.

Il rilancio dell’anime su Netflix va quindi a coronare questo percorso di riscoperta dell’opera di Kentaro Miura, e potrebbe a tutti gli effetti rivelarsi decisivo per far scoprire a milioni di spettatori l’incredibile, affascinante e al contempo oscuro, universo nato dalla mente del maestro. La data d’uscita dell’anime di Berserk è il 1 dicembre 2022. Manca quindi pochissimo prima di poter tornare nelle Midlands al fianco di Gatsu e della Squadra dei Falchi in una serie che riesce a trasporre con fedeltà gli eventi narrati fino all’Eclissi.

Farete un rewatch della serie o ne approfitterete per avvicinarvi all’opera? Fatecelo sapere come di consueto nei commenti. Per concludere vi lasciamo alle ipotesi riguardo un nuovo anime di Berserk.