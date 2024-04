Berserk, l'anime fanmade The Black Swordsman torna in un'inquietante key visual

Da mesi si parla del progetto animato Berserk: The Black Swordsman, presentato dallo studio Eclypse e finora mostratosi solo attraverso trailer e materiale promozionale, dalla qualità incredibile. In attesa di scoprire quando, finalmente, potremo vedere questo progetto lo studio ha diffuso una nuova key visual e la data del prossimo trailer.

Come suggerisce il titolo l’obiettivo finale di questi artisti è realizzare una trasposizione animata del primo arco narrativo del manga di Kentaro Miura, vale a dire quello del Guerriero Nero. Si tratta di un incipit molto oscuro, dove Gatsu, già cieco ad un occhio e con il braccio meccanico, affronta pericoli di ogni sorta, da mostruose creature rettiliane ad abomini in cerca di potere. Una delle parti più rilevanti di questo breve arco è l’incontro con Phemto e i membri della Mano di Dio in una dimensione singolare, che Miura ha realizzato ispirandosi ai quadri dell’artista olandese Escher.

Finora Studio Eclypse ha mostrato solo materiale di alta qualità, accendendo le speranze della community di vedere un adattamento adeguato al capolavoro di Miura, e ha promesso l’arrivo di un nuovo trailer molto presto. Infatti, come potete vedere nel post riportato in fondo alla pagina, è stato confermato un nuovo video di presentazione del progetto per il 18 o 19 maggio, le due giornate in cui si terrà l’Otakufest, evento a cui lo studio prenderà parte.

Inoltre, lo studio ha condiviso anche un’inquietante key visual, dove viene ritratta la mostruosa mano che tiene un Bejelit circondata da nuvole presente in una delle prime tavole del manga. Per concludere, ecco la cronologia della storia di Gatsu, e la data d’uscita del capitolo 376. Cosa ne pensate dell'illustrazione? Fatecelo sapere nei commenti.

One piece. New edition (Vol. 3) è uno dei più venduti oggi su