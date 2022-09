Berserk, ci sarà mai un nuovo anime del manga di Miura?

Il capolavoro di Kentaro Miura, Berserk, è ripreso qualche mese fa grazie all'amico d'infanzia del maestro, Kouji Mori, e allo studio GAGA. Sul fronte cartaceo, dunque, le avventure di Gatsu stanno proseguendo più o meno regolarmente ma la domanda sorge ora spontanea: ci sarà mai un nuovo anime?

L'adattamento del 1997 di Berserk è una trasposizione tutto sommata apprezzabile, tuttavia si tratta di un progetto datato di oltre 20 anni che necessiterebbe di essere svecchiato magari attraverso un comparto tecnico dignitoso. Della saga esiste un'ulteriore adattamento, sequel della serie del '97, a cura di Liden Films che però non ha soddisfatto in alcun modo le aspettative dei lettori a causa di una computer grafica per nulla gradevole.

Attualmente non si hanno informazioni in merito ad un remake di Berserk o di un nuovo progetto anime, motivo per cui è impossibile immaginare con certezza una finestra d'uscita. Considerando però l'importanza del franchise nel Sol Levante e il suo successo in occidente, non è affatto da escludersi che l'opera possa tornare presto sul piccolo schermo con un nuovo anime, magari già durante il 2024 o l'anno seguente.

E voi, invece, alla luce del materiale presente e della ripresa della serializzazione del manga negli ultimi mesi, quando vi aspettate il ritorno dell'anime? Diteci la vostra opinione a riguardo, come di consueto, con un commento nell'apposito spazio riservato in fondo alla pagina.