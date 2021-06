Berserk: annunciata una grande mostra in memoria di Kentaro Miura, si terrà a settembre

La casa editrice Hakusensha ha annunciato che la mostra di Berserk rinviata lo scorso gennaio si terrà a settembre, e che nell'ultimo mese sono state apportate alcune modifiche per onorare la memoria di Kentaro Miura. L'evento, ora chiamato Large Berserk Exhibition - Kentaro Miura's 32 Years Of Painting, sarà quindi molto più grande, e racconterà la storia dell'autore di Berserk.

La mostra è stata annunciata per la prima volta nel 2020, ma il 14 gennaio 2021 la casa editrice si è trovata costretta a posticipare l'apertura per Covid. Successivamente, la scomparsa dell'autore Kentaro Miura ha creato qualche difficoltà all'organizzazione, che alla fine ha deciso di posticipare ancora l'evento ed effettuare qualche modifica per onorare la memoria del mangaka.

Il nuovo evento si terrà nella Sala A del complesso edilizio Sunshine City a Ikebukuro, Tokyo, dal 10 al 23 settembre 2021. Comic Natalie conferma che in totale saranno mostrate oltre trecento bozze inedite, più pagine a colori, artwork dell'autore e tanto altro. Al centro della sala sarà anche esposta una gigantesca statua da 10 milioni di yen con Guts e Zodd, protagonisti di una delle migliori battaglie del manga.

A proposito di manga, vi ricordiamo che al momento non sappiamo ancora se la storia continuerà o meno. Alcuni componenti dello studio di Miura hanno suggerito un possibile prosieguo, ma purtroppo manca una conferma ufficiale, quindi dovremo attendere pazientemente le prossime dichiarazioni di Studio GAGA.