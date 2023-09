Berserk: annunciato già il prossimo volume del manga, ed è una novità importante

Il 29 settembre sarà disponibile in Giappone il volume 42 di Berserk, il nuovo tankobon che riporterà nelle fumetterie nipponiche - e in futuro anche in quelle italiane - la storia del cavaliere nero. E proprio lui è in copertina, insieme allo spirito malvagio che alberga nella sua armatura, per poi concludere l'illustrazione con Caska e Griffith.

Intanto il manga è ripreso con il capitolo 374 di Berserk pubblicato su Young Animal, per la gioia di tutti i lettori. Il seinen dark fantasy è entrato in un nuovo arco narrativo, il primo non lanciato da Kentaro Miura. Questa fase sarà importante per il racconto di Koji Mori e Studio GAGA che, a quanto pare, stanno lavorando anche al seguito.

Infatti, è stato reso ufficiale che il prossimo volume di Berserk arriverà nel 2024. Una notizia che potrebbe essere ovvia per molti, ma che non è lo neanche troppo. Anche senza una data o un mese d'uscita preciso, la casa editrice Hakusensha ha in sostanza avvisato i fan che nei prossimi mesi verranno pubblicati quantomeno altri 8 capitoli di Berserk. In questo modo, sarà possibile avere il volume completo entro la fine del prossimo anno, ma anche prima, se si manterrà quantomeno il ritmo di un capitolo al mese.

Vengono quindi scongiurate tutte le varie voci che volevano lo stop di Berserk anche con questo nuovo team di produzione. Il manga proseguirà a pieno regime seguendo le indicazioni di Koji Mori e realizzandosi con la matita degli ex assistenti, ora mangaka, di Studio GAGA. In più, il volume 43 di Berserk lancerà anche questo nuovo arco narrativo, dando modo a tutti i fan di leggerlo.