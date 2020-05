Berserk: annunciato il ritorno del manga, ecco quando uscirà il nuovo capitolo

Berserk è un'opera che nel tempo ha fatto molto discutere di sé, quanto nel bene che nel male. Nonostante la storia entusiasmante, il manga ha dovuto sottostare alla serializzazione irregolare del suo autore, Kentaro Miura. Ad ogni modo, a distanza di pochi mesi dall'ultimo capitolo, la serie è pronta a tornare.

Il capitolo 360 ha aperto a nuovi sviluppi, soprattutto ora che il salvataggio di Caska è andato a buon fine, nonostante quest'ultima sia ancora costretta a fronteggiare le ombre del proprio trauma. Lo scorso numero, tuttavia, dopo aver preannunciato un capovolgimento di trama ha riportato nuovamente il manga in pausa. Attesa che comunque è già destinata a finire.

L'ultima uscita della rivista Young Animals, magazine su cui è attualmente serializzato Berserk, ha annunciato il ritorno del capolavoro di Kentaro Miura. Senza indugiare oltre, il capitolo 361, salvo imprevisti, debutterà il prossimo 26 giugno. Al solito, i primi contenuti della puntata trapeleranno in rete qualche giorno prima dell'uscita ufficiale della rivista, vi suggeriamo dunque di continuare a seguirci per non perdervi alcuna novità in merito.

Vi ricordiamo, infine, che tra le nostre pagine è disponibile uno speciale di approfondimento che riassume gli ultimi eventi di Berserk, l'ideale per tornare in pari con la storia prima di affrontare il nuovo capitolo. E voi, invece, siete contenti di questo gradito ritorno? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento qua sotto.