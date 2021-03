Le volte che Berserk è apparso in altri anime, manga e videogiochi

Kentaro Miura, autore di Berserk, ha scritto un'opera che tiene col fiato sospeso i lettori da diversi anni. È infatti dal 1989 che tengono banco sulla rivista seinen Young Animal di Hakusensha le avventure di Gatsu in quel mondo dark fantasy ricco di oscurità, sangue e sofferenza.

Ciò vuol dire che, considerati tutti i capitoli prodotti di Berserk in questi decenni di serializzazione, ci sono tanti fan cresciuti leggendo quest'opera. Per questo sono inevitabili alcuni rimandi in altri anime e manga. Ecco alcuni dei cameo che Berserk ha fatto, in un modo o nell'altro, in altri prodotti.

In Gintama capitolo 426 c'è una scena in cui Gintoki fa il cosplay di vari personaggi dicendo di avere una cosa troppo grande e troppo pesante nel suo sedere. Il riferimento è all'Ammazzadraghi di Gatsu, e infatti poi gli viene chiesto di smetterla con questa narrazione alla Berserk, cambiando poi in Cloud di Final Fantasy.

Nel videogioco Monster Hunter Freedom Unite c'è l'Ammazzadraghi appesa al muro delle armi .

. In Freaks' Squeele capitolo 9, Xiong Mao evoca un'Ammazzadraghi per combattere.

C'è invece il Bejelit, il gioiello rosso di Griffith, in Panty & Stocking.

In Dragon's Dogma ci sono le armature di Gatsu e Griffith .

. In Yakitake!! Japan, durante un ricordo di Monica Adenauer, c'è un samurai che in una foto impugna l'Ammazzadraghi.

Molti dei riferimenti a Berserk sono quindi dedicati all'enorme spadone usato da Gatsu per massacrare i suoi nemici. Ne avete visti altri di rimandi a Berserk in manga, anime e videogiochi?