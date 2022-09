Berserk: l'Arco dell'Epoca d'Oro ha una data di uscita! Riecco Gatsu nel teaser dell'anime

La scomparsa di Kentaro Miura ha rilanciato Berserk. L'iconica opera del compianto sensei, che proseguirà attraverso la penna dell'assistente Kouji Mori, tornerà anche in versione anime. Ecco un filmato promozionale di Berserk: l'Arco dell'Epoca d'Oro.

A giorni verrà pubblicato il capitolo 369 di Berserk firmato da Kouji Mori e Studio GAGA, ma arrivano buone notizie anche per quanto riguarda l'atteso adattamento anime. Berserk: l'Arco dell'Epoca d'Oro - Memorial Edition sarà protagonista all'Aniplex Online Fest 2022, tuttavia è stato offerto già un assaggio di ciò che vedremo.

Attraverso la pubblicazione di un nuovo teaser trailer di Berserk: l'Arco dell'Epoca d'Oro - Memorial Edition è stata rivelata la data di uscita ufficiale. Gatsu farà il suo ritorno ufficiale dal 1 ottobre 2022.

Questa nuova edizione della trilogia arrivata tra il 2012 e 2013 includerà nuove musiche e animazioni. La video anteprima mette in evidenza la sigla finale, "Wish" di Mika Nakashima, e la sequenza inedita "Bonfire of Dreams".

Oltre al filmato promozionale, è stata pubblicata anche una locandina che ritrae Gatsu, Casca, Griffith e lo Skeleton Knight mentre alle loro spalle Nosferatu Zodd semina il caos contro fanti e cavalleria. Berserk: l'Arco dell'Epoca d'Oro - Memorial Edition è prodotto dallo studio d'animazione STUDIO4°C ed è diretto da Yuta Sano sulla base delle edizioni cinematografiche di Toshiyuki Kubooka.