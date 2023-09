Berserk: quale sarà il nuovo arco narrativo? Le ipotesi sul proseguimento

È già passato qualche anno dalla morte di Kentaro Miura. Tuttavia, la sua fiamma non si è spenta: sono in tanti gli autori giovani e meno giovani che si sono ispirati alle sue celebri visioni dark fantasy, portandole in altri manga e videogiochi; soprattutto, però, è la sua opera più famosa a proseguire, Berserk, portato avanti con il racconto.

Koji Mori si sta occupando di portare avanti la serie del suo amico, con il supporto di Studio GAGA che si sta occupando del lato artistico. L'autore sta proseguendo sulla scia tracciata da Kentaro Miura, che gli aveva rivelato grossomodo tutta la storia fino al finale, e per questo il sensei Mori sta dando del suo meglio per ricordare tutto ciò che gli ha detto il suo collega e miglior amico. Questo vuol dire che Berserk arriverà fino alla fine, e la prossima fase potrebbe essere la più delicata.

Quale sarà il prossimo arco narrativo di Berserk? Cosa racconterà? Per il momento, il capitolo 374 di Berserk potrebbe occuparsi dell'assalto dei pirati, obbligando Gatsu a rimettersi in sesto per l'ultima volta prima dello scontro finale. Una volta concluso l'arrembaggio, avrebbe inizio una nuova saga che porterebbe il protagonista quasi direttamente alle porte di Falconia. Un miglioramento per il cavaliere nero è obbligatorio, anche perché bisogna capire come fare per attaccare Griffith, diventato intangibile sull'isola degli elfi, e quindi immune agli attacchi del suo nemico.

Sicuramente però siamo nelle fasi finali di Berserk e resta davvero poco da raccontare. Quindi, le probabilità che questa sia la saga conclusiva sono altissime.