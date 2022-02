Berserk: Un'arma di Elden Ring omaggia la famosa spada di Gatsu

Nonostante la recente scomparsa dell'autore di Berserk, sono ancora numerosi i riferimenti alla sua opera più famosa, in particolare all'interno dei giochi prodotti da From Software. Gli appassionati di Dark Souls hanno infatti notato una chiara citazione anche in Elden Ring.

È disponibile da pochi giorni il nuovo titolo di From Software, atteso con ansia dai numerosi appassionati dei giochi di Hidetaka Miyazaki. Il vasto mondo open world di Elden Ring contiene al suo interno numerosi easter egg e riferimenti ad altre opere, prima fra tutte Berserk, serie di manga che ha da sempre ispirato il design e la storia dei Dark Souls. Anche in questo nuovo capitolo sono presenti diversi personaggi ed ambientazioni che richiamano il mondo cupo e oscuro di Berserk, ed in particolare è possibile trovare un'arma utilizzabile dai giocatori: si tratta della spada di Gatsu, di cui è presente un'immagine in calce alla notizia.

Il tweet condiviso da @RageofBerserk ci permette di vedere il modello della spada e di leggere la descrizione dell'arma, in cui è presente un chiaro riferimento al manga di Kentaro Miura. Per concludere la notizia, vi segnaliamo questo disegno dedicato al protagonista di Berserk, ad opera dell'artista canadese David Finch, famoso per aver lavorato a fumetti quali Uncanny X-Men e Moon Knight.