Berserk: arriva Berserk Fan Series, l'anime dedicato allo scontro con il Conte

Berserk è un'opera ricca di scontri con avversari formidabili, potenti e pericolosi, che aiutano anche a scandire meglio il viaggio di Gatsu. Per onorare la memoria di Kentaro Miura e allo stesso tempo dare spazio ad un personaggio bistrattato nelle trasposizione animate, alcuni animatori indipendenti hanno ideato il progetto Berserk Fan Series.

Si tratta di una serie dedicata interamente all'incontro/scontro tra Gatsu e il Conte, uno degli Apostoli, che tramite il sacrifico della moglie alla Mano di Dio riuscì ad attingere ad un potere smisurato. L'idea è nata principalmente dal fatto che questo breve arco narrativo, che nel manga si sviluppa nei primi tre volumi, non è mai stato propriamente adattato nell'anime del 1997.

Considerata l'importanza del Conte, primo vero "boss" ad apparire nella versione cartacea, dopo lo scontro con il Barone di Koca, e l'incontro con Phemt e la Mano di Dio in una dimensione alternativa, molto simile ai quadri di Escher, si tratterebbe di un prezioso omaggio all'opera di Miura. È stato l'animatore e regista del progetto Timm0rtal a pubblicare sulla sua pagina YouTube il video che trovate in cima, ben realizzato per essere una produzione indipendente. Come di consueto fateci sapere cosa ne pensate con un commento.

Per concludere ricordiamo che il nuovo gioco sviluppato da FromSoftware, Elden Ring, contiene dei riferimenti a Berserk, e vi lasciamo alla guida definitiva sull'ordine in cui guardare l'anime di Berserk.