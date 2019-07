Berserk: arriva uno spettacolare cosplay tutto italiano di Gatsu!

Col manga in pausa e l'anime fermo, ultimamente c'è poco da discutere su Berserk. Il manga di Kentaro Miura continua a procedere a passo molto lento, con la rivista Young Animal di Hakusensha che asseconda le uscite dei capitoli dilatate dai tempi richiesti dal mangaka. Pertanto, i fan possono alleviare l'attesa con gli ultimi cosplay di Gatsu.

Il cosplayer Taryn Cosplay, insieme al photocosplayer Daniele Cosenza, ultimamente ha riportato alla luce il protagonista di Berserk con alcune rappresentazioni davvero da urlo. Il team italiano ha messo in scena uno dei cosplay più fedeli e d'impatto di Gatsu, che possiamo ammirare in quattro foto in calce.

Il personaggio è stato rappresentato durante l'arco dei bambini sperduti, con l'armatura da cavaliere nero, il solito braccio sinistro meccanico e l'enorme spadone Ammazzadraghi sulle spalle. Le quattro foto in cui è stato immortalato Taryn Cosplay portano un Gatsu enormemente dettagliato sia in scenari molto tenebrosi, con tanto di nebbia rossa intorno quasi a voler richiamare l'assalto notturno dei demoni, ad atmosfere più soleggiate di giorno.

Inutile dire che questo cosplay di Gatsu è uno dei migliori presentati finora per l'accuratezza dell'armatura e delle armi, oltre che per le pose di Taryn. Berserk ha visto pubblicato il capitolo 358 a fine aprile con pagina a colori, e da allora non sono stati prodotti altri avvenimenti della storia di Gatsu e della sua lotta con Grifis.