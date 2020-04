Berserk: l'artista Marvel Ryan Stegman (Venom) dedica un meraviglioso sketch a Guts

Ryan Stegman, il celebre fumettista statunitense conosciuto per aver lavorato su She-Hulk, Spider-Man e sul più recente Venom, ha recentemente omaggiato il protagonista di Berserk con un magnifico sketch. L'artista aveva disegnato pochi giorni fa All Might di My Hero Academia e dopo le richieste dei fan, ha deciso di tentare la fortuna con Guts.

In calce potete dare un'occhiata al suo lavoro, in cui il Guerriero Nero viene ritratto mentre brandisce la sua iconica Ammazzadraghi. Lo sketch è ovviamente curato nei minimi dettagli ed ha fatto impazzire i fan, nonostante lo stile di disegno - molto vicino a quello di Kentaro Miura - si discosti in maniera sostanziale da quello utilizzato durante il making off del suo Venom.

Intanto il manga di Berserk prosegue la sua corsa, seppur con un ritmo tutt'altro che sostenuto. Il nuovo capitolo infatti, il numero 360, debutterà in Giappone domani e anticiperà molto probabilmente un'altra lunga pausa. Proprio a questo proposito vi ricordiamo che secondo quanto rivelato dal mensile Young Animals, Berserk non tornerà nel numero di maggio.

E voi cosa ne pensate? Che voto dareste allo sketch di Ryan Stegman? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Nel caso in cui non l'aveste ancora fatto poi, non perdete l'occasione per dare un'occhiata al nostro speciale su Berserk pubblicato pochi mesi fa in occasione del trentesimo compleanno dell'opera.