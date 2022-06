Berserk, l'autore di Tokyo Ghoul realizza un illustrazione per il ritorno del manga

La notizia del momento riguardante il mondo manga è senza dubbio il ritorno alla pubblicazione di Berserk, annunciato dalla casa editrice Hakusensha. L'opera si era interrotta a causa della morte prematura dell'autore Kentaro Miura a maggio 2021, e ora continuerà sulla rivista Young Animal a partire dal 24 giugno 2022.

A portare avanti Berserk sarà Kouji Mori, grande amico di Miura, accompagnato nel disegno dallo Studio GAGA. I nuovi capitoli di Berserk saranno basati su quanto Kentaro Miura aveva rivelato a Mori e ad altri addetti ai lavori, così che possano completare l'opera il più fedelmente possibile alle idee del maestro.

Le reazioni dei fan al ritorno di Berserk sono state tantissime e piene di entusiasmo, ma uno in particolare ha deciso di dedicare un artwork all'opera. Sui Ishida, autore di Tokyo Ghoul, ha infatti condiviso una sua illustrazione di Gatsu, protagonista del manga di Miura. Come possiamo vedere nel tweet di Ishida in calce alla notizia, il suo Gatsu è seduto sotto il cielo stellato, con la Luna bianca messa in risalto e il classico spadone rivolto verso l'alto. Il volto del protagonista di Berserk non sembra tradire alcuna emozione, con lo sguardo serio perso nel vuoto.

Uno splendido tributo da parte di Ishida a una delle opere più iconiche del mondo manga. Siamo certi che i nuovi capitoli di Berserk non ci deluderanno, vista la qualità degli addetti ai lavori che sapranno rendere giustizia al maestro Kentaro Miura.