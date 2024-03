Berserk: Black Swordsman, Gatsu alla carica nel nuovo poster dell'anime fanmade

Dopo mesi di vuoto e attesa, sembra esserci finalmente una data d'uscita per il capitolo 376 di Berserk. I fan dell'opera dark del compianto Kentaro Miura ricevono però una seconda buona notizia. Molto presto, finalmente verrà prodotto un anime che renderà giustizia alla serie, Berserk: The Black Swordsman.

Nonostante i diversi tentativi, negli anni Berserk non ha mai ricevuto un adattamento in grado di rispettare le aspettative del pubblico e la fama del manga del sensei Miura. Forse, finalmente arriverà un progetto valido.

Berserk: The Black Swordsman è l'anime che renderà giustizia alla serie, fatto dai fan per i fan. Si tratta infatti di un progetto non ufficiale, in fase di produzione dallo studio fanmade Studio Eclypse. A volte non servono grandi nomi e budget folli, ma solo tanta passione per creare un prodotto convincente. Sarà questo il caso?

Il team di animatori amatoriali di Eclypse ha condiviso il secondo poster di Berserk: The Black Swordsman, un immagine oscura che mostra il protagonista Gatsu lanciarsi alla carica. Stando a quanto emerso, presto arriverà un trailer ufficiale del nuovo anime di Berserk che rivelerà l'uscita definitiva del progetto. Difficile immaginare una premiere in tempi brevi, poiché non molto tempo fa Eclypse era ancora alla ricerca di doppiatori per la serie. A ogni modo, pare si tratterà di un anime fedele al manga.