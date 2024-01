Berserk: Black Swordsman, un poster oscuro presenta l'anime che farà giustizia alla serie

La potenza di Berserk è indiscutibile, consolidandosi nel corso degli anni come un colosso all'interno della comunità degli appassionati di anime. Il manga Berserk, capolavoro di Kentaro Miura, non ha bisogno di presentazioni, e il team di Koji Mori ha portato alto il nome del manga anche dopo la scomparsa del suo creatore.

Uno dei progetti più attesi è un fan-anime, Berserk: The Black Swordsman, realizzato dallo Studio Eclypse, una casa d'animazione gestita "dai fan per i fan". La curiosità della community è alle stelle e il primo poster del progetto è stato finalmente pubblicato. Trovate l'immagine in questione in calce alla notizia. Qui, il protagonista Gatsu è raffigurato accovacciato davanti a una statua, in un'atmosfera oscura e avvolgente.

L'annuncio di Berserk Black Swordswor è arrivato ad ottobre del 2023 e da allora Studio Eclypse ha dedicato impegno e dedizione alla realizzazione di questo anime, con l'obiettivo di rendere giustizia al mondo di Berserk.

Purtroppo, Berserk ha avuto molti adattamenti anime che non hanno mai funzionato completamente, dal primo, arrivato nel 1997, è forse il preferito dai fan, ma le numerose censure lo rendono incompleto e acerbo. Successivamente, 15 anni dopo sono arrivati tre lungometraggi che non hanno saputo adattare completamente gli eventi del manga e, infine, un anime nel 2016 caratterizzato da una pessima di adattare la serie con la 3D-CGI.

Lo Studio Eclypse, con il suo adattamento, promette di non ricorrere all'utilizzo della computer grafica e di non censurare in alcun modo le scene del manga, rendendo il progetto ancora più promettente. Diverse settimane fa è stato pubblicato anche un trailer di Berserk Black Swordsman, ben realizzato e interessante.