Berserk: il Blu Ray della serie tv del '97 arriva in Italia: aperti i preorder

Il nuovo corso di Berserk è iniziato grazie all'amico di infanzia di Kentaro Miura, Kouji Mori, che ha preso l'ardua scelta di proseguire il capolavoro del maestro insieme allo Studio GAGA. Il rilancio del manga, inoltre, risponde anche ad un'attesissima uscita in Italia, quella del Blu Ray della serie del 1997.

Il canale l'Anime dell'Animazione ha infatti riportato la notizia nelle scorse ore che è finalmente disponibile al preordine su Amazon, per la prima volta in Italia, l'edizione Blu Ray della serie del '97 di Berserk. L'edizione DVD, uscita diversi anni fa, era infatti esaurita ormai da diverso tempo e i fan attendevano con ansia un restock. Fortunatamente, ad accontentare la community ci penserà nientedimeno che la versione in Blu Ray, a lungo richiesta dagli appassionati.

Tramite il link alla fonte sarà possibile procedere al preordine del cofanetto che resterà disponibile sino ad esaurimento scorte. La data d'uscita è invece fissata al 7 settembre 2022. Il box, proposto al costo di 60 euro, includerà oltre ai 3 CD con l'anime anche un booklet esclusivo di 40 pagine.

E voi cosa ne pensate di questa opportunità? Approfitterete dell'occasione per acquistare il cofanetto con l'edizione Blu Ray della serie del '97 di Berserk? Fatecelo sapere con un commento qua sotto, ma non prima di aver dato un'occhiata alle nostre ipotesi e teorie sul capitolo 368.