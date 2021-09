Berserk: nel booklet finale un oneshot dedicato a Miura, in arrivo anche una biografia?

Il lavoro di Kentaro Miura è finito con Berserk 364, ultimo capitolo su cui ha messo effettivamente mano il mangaka deceduto a maggio 2021. La perdita ha sconvolto tutti gli appassionati lettori del manga, ma ha colpito particolarmente chi gli era molto vicino, tra cui un certo collega e amico fidato.

Kouji Mori è un mangaka che ha pubblicato tanti titoli nel corso del tempo. Tra i suoi titoli più famosi ci sono Holyland, Destroy and Revolution, Suicide Island e il recente Sousei no Taiga. Ma Kouji Mori era anche un amico molto stretto di Kentaro Miura. Lui e l'autore di Berserk sono uniti fin dai tempi del liceo, con le due famiglie che si conoscevano.

Con l'uscita di Berserk 364, la rivista Young Animal ha preparato un booklet in cui alcuni mangaka tra cui Kouji Mori hanno rivelato alcuni pensieri di Kentaro Miura e alcune interazioni con lui. Kouji Mori in particolare ha avuto un fiume di parole da scrivere e le ha allegate a un brevissimo oneshot sul suo amico scomparso. Nella volontà dell'autore c'è di creare una biografia sull'amicizia tra lui e Kentaro Miura, tenendo fede a una richiesta del creatore di Berserk. Potremmo quindi arrivare a conoscere in modo molto più profondo la vita di uno dei mangaka più talentuosi degli ultimi decenni.

Kouji Mori parteciperà anche alla mostra su Berserk che si terrà nei prossimi giorni a Tokyo, la "Dai Berserk Ten".