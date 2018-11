Berserk, Capitan Harlock e Goldrake Vol. 2 tra le uscite anime Koch Media di dicembre 2018

Tramite il solito comunicato stampa, Koch Media ci ha comunicato le uscite anime home video valide per il mese di dicembre 2018. Tra i prodotti di punta figurano la serie di Capitan Harlock, la trilogia cinematografica di Berserk, UFO Robot Goldrake, La tomba delle lucciole e altro.

Si parte il 13 dicembre con La tomba delle lucciole, celebre film dello scomparso Isao Takahata (co-fondatore dello Studio Ghibli con Hayao Miyazaki). Sarà disponibile in edizione steelbook, che include il formato Blu-Ray + 2 DVD. La sinossi:

Kobe, 1945. Seita e la piccola Setsuko vivono con la madre, mentre il Giappone sta perdendo la guerra e gli americani bombardano sempre più frequentemente l'isola. Durante un raid aereo il napalm devasta il loro quartiere e la madre dei ragazzi soccombe. I due trovano rifugio presso la zia paterna, ma ben presto le risorse limitate hanno la meglio sullo spirito di misericordia di quest'ultima. Seita sceglie di andarsene e porta con sé Setsuko in un rifugio abbandonato, che trasforma in una rudimentale nuova dimora. Ma nonostante la guerra stia per finire, la scarsità di cibo a disposizione si fa sempre più grave.

Sempre il 13 dicembre è la volta di Berserk Trilogy, i film tratti dal manga di Kentaro Miura che saranno disponibili sia in versione Blu-Ray che DVD. La sinossi:

Nelle terre di Midland, un ragazzo immensamente forte conduce una vita priva di desideri e sogni, combattendo una battaglia dopo l'altra senza schierarsi con qualcuno o credere in qualcosa. Il suo nome è Guts, ed è un mercenario... Su quello stesso suolo muove i suoi passi un uomo dalle immense ambizioni, la persona che ha raccolto a sé un valoroso gruppo di soldati, la Squadra dei Falchi. Il suo nome è Griffith e, grazie a questi due fondamentali elementi, farà strada alla sua gloria...”

Ancora un'uscita il 13 dicembre: il Vol. 2 del box home video di UFO Robot Goldrake, che potrà essere acquistato sia in versione DVD che Blu-Ray. Sinossi di seguito:

In seguito all’invasione del suo pianeta natale da parte delle truppe di Re Vega, il principe Duke Fleed si vede costretto a fuggire sulla Terra a bordo del suo robot spaziale Goldrake. Spaesato e ferito, Duke Fleed viene accolto dal dottor Procton, il direttore dell’istituto di ricerche Spaziali. Oltre a curarlo lo spaccia anche per suo figlio Actarus. Nel frattempo passano 8 anni e Re Vega arriva ad invadere anche la Terra. Actarus torna quindi a bordo del suo fedelissimo Goldrake e insieme allo storico pilota del Mazinga Z Koji Kabuto, inizia una lotta feroce contro gli invasori.

Infine, il 13 dicembre, sarà il turno di Capitan Harlock SSX: Rotta verso l'infinito, serie TV ispirata alla leggendaria opera di Leiji Matsumoto, disponibile nel solo formato DVD. Sinossi:

Capitan Harlock SSX riprende la storia del pirata spaziale raccontata dal film l‘Arcadia della mia giovinezza . In un mondo conquistato dalla razza aliena degli Umanoidi in cui gli uomini sono ridotti in schiavitù, Harlock insieme a pochi altri, cerca di opporsi con tutte le sue forze alla dominazione aliena.

Quale di questi prodotti, editi Yamato Video e distribuiti da Koch Media, acquisterete?