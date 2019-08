Berserk: nel capitolo 359 un attesissimo ritorno e incubi oscuri

Uno degli obiettivi con cui era nata la serie di Berserk era la vendetta verso Grifis da parte di Gatsu. L'uomo senza un braccio e un occhio e con lo spadone Ammazzadraghi sulle spalle aveva però anche un altro obiettivo, ovvero trovare un modo per restituire all'amata Caska la sua sanità mentale, persa dopo l'evento demoniaco dell'Eclissi.

Il capitolo 359 di Berserk è tornato sulla rivista Young Animal e parte con una doppia pagina pubblicitaria che annuncia Dhuranki, la nuova serie che Kentaro Miura produrrà e di cui si occuperà lo Studio Gaga. Proseguono le illustrazioni a colori con stavolta una dedicata a Berserk, con Shirke e Farnese che si esercitano, mentre Caska, Isidoro e Serpico osservano.

Il capitolo 359 di Berserk si intitola "Un muro" e finalmente ci permette di rivedere i fasti di un tempo di Caska. La guerriera torna finalmente a esprimersi, tagliandosi i capelli e indossando armatura e spada. Dopo aver ringraziato tutti per gli sforzi che sono stati richiesti per portarla e guarirla sulla terra degli elfi, Caska prova ad allenarsi per vedere in che condizioni è il suo corpo.

Nonostante gli anni di mancanza d'allenamento, le marionette vichinghe non hanno alcuno scampo. Isidoro viene colpito dalla bravura di Caska e chiede di allenarsi con lei. Intanto Gatsu è in disparte e viene raggiunto da Shirke e Farnese, le quali sono addolorate dal fatto che Gatsu non abbia potuto salutare la ritrovata Caska. Ora si deve solo attendere che le ferite profonde inflitte alla mente della ragazza si riprendano e, sentendo questo, Caska prova ad avvicinarsi all'albero dietro il quale si nasconde Gatsu.

Mentre parla di tutto ciò che hanno vissuto, però, Caska viene colpita dalle terribili visioni di ciò che successe durante l'Eclisse e ciò le provoca spasmi e dolori. Gatsu allarmato prova ad avvicinarla, ma Caska vede un'ulteriore visione di lui che la fa urlare intensamente. L'uomo non ha altra scelta se non ritirarsi e lasciarla alle cure degli altri membri del gruppo. Da lontano però, la figura oscura del Cavaliere del Teschio ha osservato la scena. Quali saranno le sue intenzioni?