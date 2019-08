Berserk: il capitolo 359 del manga sta per arrivare!

Il mondo dei manga solitamente ha cadenze fisse e poco malleabili, specie se si pensa a Weekly Shonen Jump, dove ogni serie viene pubblicata settimanalmente quasi senza pause. Poi si passa invece a riviste di un altro spessore e mangaka che riescono a prendersi tanto tempo, tra cui Kentaro Miura di Berserk che tiene in ansia i suoi lettori da mesi.

Finalmente, dopo settimane passate in silenzio, si sa quando arriverà il seguito di Berserk. Il capitolo 359 di Berserk tornerà il 23 agosto sulla rivista Young Animal. Quindi, tra poco più di due settimane i fan potranno vedere a che punto sono le avventure di Gatsu e quanto manca alla sua crudele vendetta. Il capitolo 359 sarà anche presentato con una pagina a colori per celebrare l'arco in corso e il ritorno della famosissima serie.

In calce potete osservare l'anteprima della rivista Young Animal, la quale avvisa proprio con un'immagine in bianco e nero di Gatsu di spalle che nel #17 il manga di Kentaro Miura farà il proprio ritorno. Dunque l'attesa sta per finire e i fan possono tirare un sospiro di sollievo dopo più di quattro mesi di silenzio.

Berserk è un manga di Kentaro Miura, pubblicato sulla rivista Young Animal di casa Hakusensha dal 25 agosto 1989 e dalla Planet Manga in Italia. Diventato un manga di culto nel corso degli anni, con diverse serie animate e lungometraggi alle spalle, è talmente amata dai fan che vengono dedicati spesso cosplay a Gatsu e agli altri personaggi di questa saga dark fantasy.