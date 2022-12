Berserk, il capitolo 371 sta per arrivare: Caska e Grifis celebrano il climax della saga

Berserk si sta lentamente avvicinando al finale della storia, un'avventura che prosegue da tanti anni grazie al genio di Kentaro Miura che è riuscito a fare del suo gioiellino un capolavoro globale. Oggi il manga è stato ereditato da Koji Mori e Studio GAGA che hanno deciso di condurre l'opera verso la conclusione.

Il prossimo arco narrativo di Berserk costringerà Gatsu all'ennesimo atto di coraggio dopo che il Falco Bianco lo ha nuovamente privato di ciò che per lui c'è di più caro, Caska. I primi spoiler del capitolo 371 sembrano porre un punto alla Saga di Elfhelm, un climax che la rivista Young Animals!, la stessa su cui il manga è serializzato ormai da diversi anni, ha celebrato con una pagina a colori.

La tavola in questione, apprezzabile in calce alla notizia, celebra dunque il ritorno del manga con la figura di Grifis mentre torna a Falconia insieme a Caska, esattamente come accaduto recentemente davanti agli occhi di un Gatsu impotente. Attualmente è ancora presto per immaginare cosa ne sarà sel protagonista dopo gli ultimi colpi di scena, ma vi suggeriamo di continuare a seguirci per non perdervi alcuna novità sul futuro di Berserk.

E voi, invece, cosa ne pensate della pagina a colori del capitolo 371, vi piace? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento qua sotto.