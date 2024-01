Berserk, il capitolo 376 non uscirà nemmeno a febbraio? Arrivano conferme

Gli appassionati sembrano ormai destinati a doversi rassegnare. Pare che un nuovo capitolo di Berserk non uscirà entro breve. Il manga ereditato da Koji Mori è in pausa da mesi e in questo 2024 non ha ancora visto la luce. Ma che fine ha fatto l'opera e per quale motivo così tanta attesa per un nuovo capitolo?

Nelle ultime interviste Koji Mori ha più volte parlato del finale di Berserk, ma continuando di questo passo il manga creato Kentaro Miura difficilmente troverà un epilogo nel giro di pochi anni. La serie del defunto Miura-sensei e ora nelle mani della coppia Mori/Studio GAGA è ferma dalla pubblicazione del capitolo 375, che ormai risale al mese di novembre 2023. La pausa, purtroppo, proseguirà anche per le prossime settimane.

La nave su cui si trova il gruppetto guidato da Gatsu è stata catturata dai Kushan, in fuga da Falconia. Per fortuna, però, non ci sarà alcuno scontro, poiché tra i Kushan si nasconde anche Rickert. Ma come procederà ora il viaggio? La situazione del manga di Berserk fa preoccupare.

Stando a quanto riportato dall'insider @MangaMogura, è stato confermato ufficialmente che Berserk 376 non sarà presente sul numero di Young Animal in uscita il 9 febbraio 2024. Dovremo continuare a portare pazienza, anche se la prossima finestra di rilascio è già vicinissima. La rivista di Hakusensha viene pubblicata due volte al mese, nella prima e nell'ultima settimana di ogni mese. Dunque, già nei prossimi giorni scopriremo se il successivo capitolo del manga arriverà a fine febbraio 2024 oppure se tarderà ancora e slitterà direttamente a marzo '24.