Berserk: la casa editrice rivela la tiratura del manga a livello mondiale

Negli ultimi giorni la casa editrice Hakusensha ha rivelato a tutto il mondo che il mangaka Kentaro Miura è deceduto a soli 54 anni a causa di una dissezione aortica. Una grande perdita del mondo dei manga e della letteratura in generale, considerato che Berserk è stato un manga acclamato su più fronti.

È proprio l'oscura opera fantasy ad aver fatto conoscere in tutto il mondo il nome di Kentaro Miura. In corso dal 1989, Berserk ha oltre 350 capitoli pubblicati e raccolti in numerosi tankobon, stampati e ristampati per fare fronte alle numerose domande degli acquirenti. Nel corso del tempo, Berserk ha accresciuto il numero di copie stampate, arrivando a numeri elevati e che lo pongono tra i manga più famosi e venduti di sempre.

Hakusensha ha rivelato che Berserk ha raggiunto una tiratura di ben 50 milioni di copie in tutto il mondo, includendo anche le copie digitali. Un numero tondo ed elevato che conferma quanto l'opera di Kentaro Miura fosse amata. Con 40 volumi pubblicati, significa che Berserk ha una media di copie stampate di 1,25 milioni per volume. In questo momento non si sa ancora se questo numero sarà destinato a crescere con la produzione di altri tankobon, e uno degli assistenti più importanti di Studio GAGA ha confermato che non ci sono piani per Berserk al momento.