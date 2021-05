Berserk, le cause della morte di Kentaro Miura: cos'è la dissezione aortica

Da qualche settimana ci ha lasciati Kentaro Miura, il mangaka che per tanti anni è stato la mente di Berserk. L'annuncio del decesso del sensei è avvenuto soltanto nelle scorse ore da parte di Hakusensha, in modo da permettere una cerimonia privata per i cari.

Un fulmine a ciel sereno, un annuncio che fa diventare reale la perdita di uno dei mangaka più importanti della storia dell'industria del fumetto giapponese. Berserk è stato il suo cavallo di battaglia e nel quale Kentaro Miura ha messo molto di se stesso, concentrandosi al massimo delle sue capacità per la realizzazione anche del più piccolo dei dettagli.

Purtroppo ad averlo portato via il 6 maggio 2021 è stata una dissezione aortica, una malattia vascolare rara con un'alta mortalità. È praticamente impossibile sopravvivere senza un intervento chirurgico d'urgenza, e anche in quei casi il tasso di mortalità è elevato. Avviene quando nell'aorta, composta da più strati, avviene una lesione nello strato più interno, quindi quello a contatto col sangue e con l'elevatissima pressione arteriosa. Questa lesione consente al sangue di fluire tra gli strati della parete e, a causa della pressione, questi si separano. Il segnale di una dissezione aortica è un improvviso e fortissimo dolore toracico che poi si estende anche all'addome, e provoca incapacità di parlare e svenimento.

Anche se ci ha lasciati, il ricordo di Kentaro Miura rimarrà con tutto ciò di positivo che ci ha lasciato.