Berserk: il Cavaliere del Teschio diventa chibi nella figure di Prime 1 Studio

L'universo narrativo di Berserk, nato dalla mente del compianto maestro Kentaro Miura, è caratterizzato dalla presenza di moltissime creature particolarmente potenti. Uno dei personaggi ricorrenti più interessanti è indubbiamente il Cavaliere del Teschio, e Prime 1 Studio ha deciso di omaggiarlo con una figure piuttosto particolare.

Nel lungo, drammatico, e sanguinoso viaggio di Gatsu abbiamo incontrato esseri raccapriccianti, fate, folletti, streghe, i membri della Mano di Dio, e tutti aiutano a formare quell'immaginario così influente e ancora elogiato da molti artisti e autori. E dopo così tanti capitoli e storie, una delle figure capaci di suscitare più interesse nei fan è il Cavaliere del Teschio, reso in un formato alquanto singolare da Prime 1 Studio.

Come potete infatti vedere dalle immagini riportate in calce alla notizia, il misterioso cavaliere, nonché importante alleato di Gatsu in svariate occasioni, è entrato a far parte della linea di prodotti Cutie1, con una perfetta versione chibi. Un pezzo da collezione che cerca di riprodurre con attenzione i dettagli dello stile semirealistico di Kentaro Miura, e ci riesce sotto diversi punti di vista, basti vedere la cura sulla resa degli occhi, del mantello e ovviamente il simbolo della rosa riportato sullo scudo.

Come di consueto fateci sapere cosa ne pensate di questo prodotto dedicato a Berserk nella sezione commenti. Per concludere ricordiamo che Gatsu in armatura nera ha ricevuto un magnifico cosplay, e vi lasciamo al nostro speciale per onorare la memoria del maestro Kentaro Miura.