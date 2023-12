Berserk, a chi sono ispirati Gatsu e Griffith? Non ci crederete mai!

Dopo la scomparsa di Kentaro Miura, la sua monumentale opera dark fantasy, Berserk, è passata nelle mani di Koji Mori. L'amico di Miura ha rilasciato di recente un'intervista alla stampa spagnola in cui si è soffermato sulle ispirazioni dietro i personaggi più iconici del manga: Gatsu e Griffith.

Come sappiamo ormai da anni, Gatsu è il tormentato protagonista di un'epopea che si è immediatamente posta ai vertici del sottogenere "dark fantasy", entrando nell'immaginario collettivo. Griffith rappresenta un po' l'antitesi di Gatsu, nei principi e nei modi di fare, ed è l'antagonista principale di Berserk.

Già da tempo si sa quali fossero i modelli a cui Miura aveva fatto riferimento per i suoi personaggi. Stiamo parlando della sua cerchia di amici. Nello specifico, come ammesso da Miura stesso, Griffith è Koji Mori, l'attuale artista che porterà a termine la storia del manga. Proprio Mori (che di recente ha svelato le origini della banda di Gatsu), ha approfondito le motivazioni dietro queste vecchie dichiarazioni.

I due mangaka si sono frequentati fin dall'adolescenza, crescendo insieme e ispirandosi l'uno all'altro. Per Mori, Miura era molto riflessivo e cauto, mentre lui era quello impulsivo. Ciò li rendeva entrambi sia Gatsu che Griffith. In qualche modo, la differenza stava nello stile di vita di entrambi. Infatti Mori ritiene che Gatsu assomigli di più a Miura, poiché la spada è l'unica cosa che possiede, un po' come per Miura era fondamentale la penna, la sua arma da disegnatore, che credeva fosse l'unica cosa in cui era bravo.

Mori si ritiene più simile a Griffith, confermando il pensiero di Miura, perché non si considera particolarmente talentuoso e ha bisogno quindi di affidarsi agli altri. Intanto, vi ricordiamo che Koji Mori, nella stessa intervista, ha lanciato un indizio sull'epilogo di Berserk. Eravate a conoscenza delle origini della creazione dei due personaggi più significativi di Berserk? Fatecelo sapere nello spazio dedicato ai commenti.