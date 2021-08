Berserk, chi è il personaggio più forte del manga di Kentaro Miura?

Le centinaia di capitoli di Berserk ci hanno proiettati in un mondo oscuro, con lande e città ispirate all'Europa medievale. Ma gli scenari reali che conosciamo sono stati invasi da creature fantasy, luoghi dalle leggi fisiche diverse dalle nostre, magie e armi incantate. È in questo mondo che si muove Gatsu, il protagonista desideroso di vendetta.

Nel suo lungo viaggio ha affrontato dapprima umani di ogni genere e razza, poi mostri, spiriti e demoni delle tenebre che hanno fatto di tutto per ammazzarlo. Finora ha sempre vinto, da solo o con aiuti, ma ci sono personaggi che sembrano più forti di lui. Qual è il personaggio più forte di Berserk creato da Kentaro Miura?

La risposta non sembra essere il protagonista. Gatsu può contare su una forza eccezionale, un'arma enorme e un'armatura che lo fa scatenare. Ma da solo non sembra in grado di competere con creature più forti, senza contare che il Cavaliere del Teschio sembra superiore a lui in forza e astuzia. Il cavaliere riesce a competere con la Mano di Dio, almeno in un 1 VS 1. Le creature superiori del mondo di Berserk sono sicuramente all'apice della piramide anche se è difficile per ora dire chi sia il più forte tra loro.

Non va inoltre sottovalutata la forza degli Apostoli, Zodd e Ganishka in particolare. Insomma, sembrano esserci creature con una potenza oltre ogni immaginazione in Berserk, ma probabilmente il più forte è Femto, alias Griffith. Riuscirà Gatsu a sconfiggere il suo arcinemico alla fine del manga? E vedremo se il capitolo 364 di Berserk modificherà lo status quo.