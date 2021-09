Berserk: i cinque Apostoli più forti disegnati da Kentaro Miura, dal peggiore al migliore

Con il capitolo 364 di Berserk si è chiusa l'epoca di Kentaro Miura. Il suo ultimo lavoro ha chiuso in modo epico una storia che, forse, non avrà mai un continuo. Possiamo però ricordare con affetto - e in parte anche con orrore - tutto ciò che è accaduto nel corso dei volumi del manga pubblicati.

Gatsu e compagni hanno dovuto affrontare tante creature, in particolare gli Apostoli. I mostri hanno dato filo da torcere ai protagonisti di Berserk e non solo. Ma quali sono gli Apostoli più forti apparsi in Berserk? Ecco la top 5, partendo dal peggiore fino ad arrivare al migliore.

Partiamo con il primo grande nemico del manga, Il Conte. Dopo aver avuto un'infarinatura del mondo di Berserk con il primo scontro mostruoso tra Gatsu e il Barone, Kentaro Miura ci porta subito in una fortezza dove assistiamo a una battaglia sanguinaria e horror. La creatura però alla fine ha dovuto cedere, nonostante la forza e la stazza superiori a quella del Guerriero Nero.

La classifica continua con Wyald, uno degli apostoli comparsi nel flashback dell'Età dell'Oro. Il capo dei Cani Neri è mostruoso e selvaggio, con soltanto l'intervento di Zodd che riuscì a garantire l'incolumità dei membri della Squadra dei Falchi. In terza posizione inseriamo Grunbeld, uno degli spadaccini e Apostoli più forti al servizio di Griffith. La creatura ha messo in crisi Gatsu durante il loro scontro, con il protagonista di Berserk sopravvissuto solo grazie alla sua armatura.

Seconda posizione invece per Zodd l'immortale, uno degli apostoli che conosciamo da più tempo. Estremamente forte e veloce, riesce a tenere testa in battaglia a quasi chiunque. Infine, in prima posizione c'è Ganishka, l'Apostolo che ascese su un piano completamente diverso diventando una creatura unica nel suo genere. Soltanto Griffith, che approfittò del Cavaliere del Teschio, poté ucciderlo, dando inizio alla storia di Fantasia.

Ci sono tanti altri mostri introdotti da Kentaro Miura nel suo manga: potete ricordarli con il nostro riassunto di Berserk.