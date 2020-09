Berserk, clamoroso: la rivista conferma un importante annuncio il prossimo 9 ottobre

La travagliata serializzazione di Berserk procede di pari passo con le difficoltà del suo protagonista, Gatsu, il cui destino appare assai incerto. Ad ogni modo, qualcosa sembra pronto a cambiare in quanto la rivista Young Animals ha confermato l'arrivo di un imminente annuncio pronto a sancire "un nuovo inizio".

Il manga di Berserk continua la sua ennesima pausa a tempo indeterminato, dopo che l'autore era tornato brevemente con il capitolo 361, una puntata eccezionale che ha finalmente chiarito le origini dietro l'Armatura di Gatsu. Mentre ancora nessuna novità è emersa in merito alla ripresa della serializzazione, la rivista ne ha approfittato per rilasciare un'immagine promozionale, la stessa che potete ammirare in calce alla notizia, che conferma l'arrivo di un annuncio il prossimo 9 ottobre.

La data è accompagnata da una scritta enigmatica che recita "Un Nuovo Inizio". Non è chiaro a che tipo di inizio l'annuncio si riferisca, ma voci di corridoio preannunciano l'uscita di un trailer. Ad ogni modo, il teaser potrebbe riguardare una nuova stagione animata quanto una novità sul manga, vi suggeriamo dunque di continuare a seguirci per non perdervi maggiori informazioni in merito a questo clamoroso annuncio.

E voi, invece, cosa vi aspettate il prossimo 9 ottobre, l'annuncio di un anime o magari l'inizio della saga finale? Diteci la vostra opinione a riguardo, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro adibito in fondo alla pagina.