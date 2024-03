Berserk, come l'anime originale non ha saputo rappresentare il manga di Miura

La compagnia Video&Audio Project e lo studio d’animazione Oriental Light and Magic hanno realizzato l’adattamento animato di Berserk più apprezzato tra i vari tentativi di portare l’opera di Kentaro Miura sugli schermi, ma il loro lavoro pecca di alcuni importanti tagli nel rappresentare appieno la storia di Gatsu.

Prima di tutto gli autori dell’anime hanno tagliato completamente l’inizio del manga di Berserk, con l’arco del Cavaliere Nero, dove Miura mostra un Gatsu già cambiato, cieco ad un occhio e con un braccio meccanico, e il suo primo incontro con Puck. Questo arco ha il pregio di introdurre immediatamente i lettori all’oscurità che permea l’universo di Berserk, e alla straordinaria forza raggiunta da Gatsu, il quale si ritrova di fronte al suo peggior nemico e alla Mano di Dio in una dimensione che richiama i quadri di Escher. Si tratta di scene rilevanti, a cui segue il flashback sull’infanzia e giovinezza di Gatsu, che lancia a tutti gli effetti l’arco dell’Epoca d’oro, attorno al quale si sviluppa l’intero anime.

In 25 episodi era impossibile condensare tutti gli eventi del manga, ma l’esclusione dell’arco narrativo iniziale, così come di alcune scene come l’uccisione dell’apostolo donna nelle prime tavole per vendicare la morte di Corkus o la raccapricciante morte del Conte per vendicare Pippin, hanno tolto molto alla rappresentazione, e crescita, di Gatsu.

A queste mancanze possiamo aggiungere l’assenza del personaggio di Donovan, che nel manga ricopre un ruolo orribile, venendo pagato da Gambino per traumatizzare Gatsu, ancora bambino, il quale però mostrerà il proprio fuoco interiore uccidendolo sul campo di battaglia. Inoltre, ci sono due tagli molto rilevanti nell’anime, che avrebbero contribuito a rendere molto meglio la storia originale e la caratterizzazione di Gatsu: l’assenza del Cavaliere del Teschio e di Puck.

Il Cavaliere del Teschio è uno dei personaggi più enigmatici e rilevanti nella storia, una figura chiave che riesce a salvare Gatsu e Caska dall’Eclissi. Nell’anime la sua apparizione è stata completamente rimossa, lasciando gli spettatori con molte domande sul come Gatsu sia effettivamente riuscito a salvarsi da quell’inferno. Puck, invece, oltre che di spalla comica per alleggerire la storia in piccoli spazi, rappresenta il primo nuovo amico nella vita di Gatsu, e contribuisce a renderlo un personaggio più umano e meno brutale di quanto non sia.

In conclusione, ecco tutta la storia di Gatsu in ordine cronologico e dettagliata.

