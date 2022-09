Berserk: come appare Gatsu disegnato dall'autore di Ken il Guerriero?

Berserk è un'opera amata in tutto il mondo, un vero e proprio capolavoro, quello di Kentaro Miura, che ha fatto scuola a nuove generazioni di mangaka. Ci sono alcuni celebri autori, tuttavia, che di tanto in tanto hanno omaggiato la serie con speciali illustrazioni a tema.

L'opera di Miura è uno dei manga più reinterpretati di sempre, basti pensare a questa fan-art di Berserk con lo stile classico giapponese. Di tanto in tanto, però, ritornano alla ribalta in rete alcune creazioni straordinarie frutto di omaggi da parte di talentuosi creatori, come una vecchia rappresentazione grafica del 2020 di Tetsuo Hara, il papà di Ken il Guerriero.

Nel dicembre di due anni fa, infatti, il sensei realizzò una sua versione di Gatsu con indosso la sua iconica armatura, immagine che potete apprezzare a dovere tra gli allegati in calce alla notizia. Si nota immediatamente la presenza dello stile del creatore di Ken il Guerriero nella resa del viso e dell'espressione, il tutto però senza andare a stravolgere del tutto l'arte di Kentaro Miura.

